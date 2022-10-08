Главные правила позы наездницы

Сексуальная жизнь в любом случае будет требовать разнообразия и смены позиций. Чем больше будет испробовано поз на практике, тем ближе партнеры станут друг к другу. Если не хочется пробовать совершенно новые позы, то можно дополнить привычные с помощью сексуальных игрушек. В таком случае можно превратить любовную близость в настоящую страсть. Действительно популярной позой является наездница. Однако девушке необходимо разобраться, как правильно двигаться. В этом ей помогут представленные тут советы.

Далеко не каждая женщина знает, как себя вести, находясь сверху мужчины. Именно по этой причине стоит разобраться, что стоит делать и как достичь настоящего пика удовольствия.

Как правильно занять позу наездницы?

Для начала необходимо разобраться в самом главном. Всего существует два варианта данной позы:

Классическая.

Обратная наездница.

В классическом варианте мужчина должен будет лечь на спину, а женщина располагается сверху, вставляя его член в свое влагалище.

Обратная поза наездницы выглядит слегка по другому. Девушка должна располагаться спиной к мужчине. К преимуществам можно отнести:

Если у мужчины большой размер члена, то можно исключить глубокое проникновение.

Для девушки появляется возможность дополнительно стимулировать себя руками.

При движения сверху вниз, дополнительно стимулируется клитор.

Также обратная наездница пригодится в том случае, если происходит секс втроем между двумя мужчинами и одной девушкой. Для девушки это дополнительное удовольствие.

Особенности позы наездницы

В данной позе девушка будет располагаться сверху, что достаточно сильно волнует двух партнеров. Именно в таком случае девушка может ощутить себя действительно сексуальной и красивой.

Также мужчина может полностью расслабиться и получить незабываемое удовольствие. При желании, он может протянуть руку и дополнительно стимулировать клитор партнерши.

Мужчина начинает ощущать еще больше возбуждения, ведь постоянно видит грудь и бедра девушки.

Для данной позы женщина обязана иметь действительно сильные мышцы! Сжимая стенки влагалища, она может доставить ему незабываемое удовольствие. Также девушка будет контролировать оргазм мужчины и в целом командовать процессом сексуальной близости. Если партнеры ранее не пробовали данную позицию, то это лучший вариант под совершенно другим углом получить незабываемый оргазм и удовольствие от процесса.